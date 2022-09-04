衛福部基隆醫院、肝病防治學術基金會、扶輪社合作，為市民做免費肝病抽血篩檢。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

衛福部基隆醫院、肝病防治學術基金會、扶輪社合作，4日上午在基隆市為市民做免費肝病抽血篩檢，以及腹部超音波檢查，盼達到根除台灣肝病目的。

這次活動為30歲以上民眾做免費肝病抽血篩檢，並為150位幸運及早鳥民眾做腹部超音波檢查。藝人楊皓崴、張郁婕公益現身，分享護肝經驗；基隆市衛生局長吳澤誠、衛福部基隆醫院長林慶豐、肝基會醫療事業發展執行長李懋華、國際扶輪3490地區總監陳汪全、台北敦化扶輪社長夏智亮也到場，共同呼籲檢查重要性。

李懋華表示，肝基會2021年3月推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」，建議40歲以上民眾，每年做一次腹部超音波，早期發現肝癌、早期治療。他提及，肝癌不像其他癌症與固定基因有關，真正的致病因子至今仍未找到，治療上較難以突破，若發現時是晚期，無論是化療、標靶治療的效果皆不佳。

林慶豐說，肝臟沒有神經，常在民眾不自覺時發生病變，且已無法積極治療，因此，事前預防及篩檢工作非常重要，目前政府提供年滿45歲至79歲民眾，可做B、C肝炎抽血篩檢，但終身只能接受一次免費檢查。