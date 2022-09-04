“Charles Barkley is calling Kevin Durant’s career outside of Golden State an ‘abject failure’ ... Do you agree?”@SHAQ: “Yeah. ... If you’re the guy and you ain’t get it done, that means you failed.”#TheBigPodcast: https://t.co/1ccPgWJWvs pic.twitter.com/7RiqPAoUDu — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 1, 2022

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）上個月在廣播節目說，他認為籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）除了勇士兩冠以外的生涯是失敗的。「在最佳球員與領袖方面，他是完全的失敗。每當他需要成為領袖與最佳球員的時候，他還沒有成功過，這是我們老傢伙對他的看法。」歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日在播客節目也同意老巴的理論。

歐尼爾說：「我們看到雷霆3勝1負領先勇士，只需要再贏1場而且當你是主將，所有壓力都在你身上。很多人在講巴士駕駛的比喻，巴克利是對的，杜蘭特不是勇士的駕駛，他只是坐在巴士的前排座位。所以當你贏了，別怪我們不尊敬你，因為我們感覺就是如此。杜蘭特可能會說他自己得了很多分數之類的，但那不是重點，我們談論的是在爭冠的時候，你身為領袖，你能夠更上一層樓嗎？我們至今沒看到。」

巴克利自己甚至沒拿過總冠軍，依照這個理論巴克利也是失敗者了。巴克利原先就在節目上自認是失敗者，歐尼爾說：「他承認啊，他講過很多次了，我也當他的面炫耀很多次了。」比起今年季後賽首輪遭淘汰，對於杜蘭特打擊更大的可能是今年勇士隊這一冠，畢竟勇士幾乎靠著自家選秀球員摘冠，坐實了巴克利的「冠軍巴士理論」，證明開車的人從來就不是杜蘭特。