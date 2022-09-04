大樓3樓窗戶玻璃掉落砸傷路過民眾。（翻攝畫面）

路過民眾頭部遭玻璃劃傷。（翻攝畫面）

軒嵐諾強風釀災 北市大樓窗戶掉落砸傷59歲男

軒嵐諾颱風遠離，後續仍有強風吹襲，北市民權西路一處大樓樓梯間的窗戶飛落，玻璃碎片砸傷走在人行道上的路人，所幸傷者僅額頭被輕微劃傷，意識清楚，大樓的總幹事表示會負起責任，協助受傷民眾就醫等費用。

警方4日上午11時51分獲報，59歲文姓民眾，行經民權西路136號時人行道時，突然遭到上方掉落物撞擊，頭部遭劃傷流血，附近民眾見狀立刻報警，救護人員到場後立即包紮，所幸僅額頭挫傷，並無大礙，警方調查是玻璃從3樓高掉落，位在樓梯間的窗戶，員警已立即拉起管制線，避免路人靠近。