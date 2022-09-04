蘇慧倫向鼓鼓拜師學藝秀鼓技。（相信音樂提供）

蘇慧倫為給歌迷驚喜在台上solo秀鼓技。（相信音樂提供）

蘇慧倫苦練閩南語歌曲〈非常女〉、〈追追追〉。（相信音樂提供）

凍齡女神蘇慧倫3日在高雄流行音樂中心開唱，邀請動力火車、鼓鼓呂思緯兩組嘉賓，動力火車接在鼓鼓後頭出場，笑說：「剛已經有鮮肉，所以要換臘肉。」顏志琳更表白從以前就覺得蘇慧倫很漂亮，獻唱當年駐唱都會唱的歌曲〈我一個人住〉，不料卻落漆，他離開前更大膽要求蘇慧倫愛的抱抱，抱到後開心原地跳。

蘇慧倫昨與動力火車合唱〈向前走〉，全場尖叫破表，她假裝吃味地說：「請嘉賓要慎選，你們尖叫聲超誇張！」昨晚三人不約而同穿著夏日亮麗色系的衣服，笑稱乾脆原地組團。

談到動力火車即將於10月15日在高雄巨蛋開唱，他們笑稱，今天不是來捧蘇慧倫的場，是來謝票的，因為高雄巨蛋演唱會已經完售。而蘇慧倫開玩笑要跟他們合唱「仁愛路」，被尤秋興說這是今天最好笑的一段。

蘇慧倫移師高流舉辦「生命之花30週年巡迴演唱會」有備而來，小秀打鼓本事，她表示因為歌迷等這場等了很久，希望給大家不一樣的驚喜，因此自告奮勇和鼓鼓尬鼓，「本來很緊張想說幹嘛自己找麻煩，沒想到第一次練習就上手」，雖然她這麼說，但其實壓力大到失眠，特別向鼓鼓以及樂手老師拜師學藝，才能完美演出。

除此之外，她特別準備了2套全新造型、首唱全新單曲〈我是我的〉，還獻唱閩南語歌曲〈非常女〉、〈追追追〉，並配合曲風撐起油傘，蘇慧倫的體貼和用心，台下歌迷聽得心滿意足，享受一晚極具誠意的音樂饗宴。