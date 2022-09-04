烏克蘭坦克創紀錄 從10公里外摧毀俄坦克

新錄影顯示，1輛烏克蘭T-64BV坦克從10,600 米外擊毀1輛俄羅斯坦克，為先前紀錄的兩倍，創下有史以來坦克擊殺的最遠距離。

不過，據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，許多評論員抱持懷疑的態度，引發推特帳號「烏克蘭武器追蹤者」（Ukraine Weapons Tracker）熱烈的討論。然而，分析指出，這看來是可能的。

而這位不知名的砲手之所以能有如此令人印象深刻的高超表現，是靠小型無人機，還有烏克蘭秘密武器，也就是裝滿當地軟體的安卓平板幫忙。

不尋常的是，這名烏克蘭坦克砲手從125毫米砲管間接擊中俄羅斯坦克。一般來說，坦克戰幾乎都是在視距範圍內進行。在坦克戰中，為了一砲制敵，優化的坦克砲以極精準的方式，直線發射秒速約1英里（約1.6公里）的高速砲彈。在快速激烈的坦克戰中，一旦錯失第一擊，可能就沒有第二次機會了。坦克約每6秒發射一次，要是沒殲滅對手，他們就有時間趁你重新裝填彈藥時發動攻擊。

#Ukraine: What is possibly the longest tank-to-tank kill ever - a Ukrainian T-64BV tank crew reportedly managed to destroy a Russian tank from a distance of 10600 meters in indirect fire mode using 125mm HE-FRAG projectiles. As claimed, it took 20 projectiles to finish the tank. pic.twitter.com/Rv05uTJroC — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 31, 2022

所謂間接射擊意味著，以坦克砲作為火砲，而不是狙擊步槍，在曲射彈道上發射砲彈，以越過中間障礙物，並進行超視距打擊。雖然超視距盲目打擊犧牲了準確性，但卻增加了射程。以往這麼做很沒效率，但現在不同了，烏克蘭坦克不僅攻擊區域目標，還砲擊戰車，並能正中目標。

從無人機拍攝的畫面中可以明顯看出，烏克蘭砲手並非盲目射擊，而是靠無人機操作員告訴他們目標的確切位置，以調整瞄準的方位。當然，這是項挑戰，這時就必須用到「激火」（Kropyva，Nettle）。回顧2014年時，名為「陸軍救星」（Army SOS ）的烏克蘭志願組織向軍方伸出援手，由許多技術專家為無人機提供協助。團隊開發出可以在安卓平板上運作的「激火」專用智慧地圖繪製軟體，大大提升了無人機的偵察效率，還發現了其他許多用途。