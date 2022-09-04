《為了國家》威尼斯首映獲全場觀眾鼓掌5分鐘。（文策院提供）

演員卡里姆萊克盧（左起）、製片人馬君慈、演員沙伊恩布曼丁開心出席《為了國家》威尼斯首映。（文策院提供）

文策院首度與法國合作的國際投資作品《為了國家》，由導演哈希德阿米執導，台灣演員宋芸樺、黃遠、法國演員卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁主演。《為了國家》入圍第79屆威尼斯國際影展競賽的「地平線」單元，於台灣時間3日晚間11點15在威尼斯進行首映，放映結束後全場起立鼓掌長達5分鐘，足見觀眾對於這部片的喜愛。

導演哈希德阿米、製片人馬君慈及演員卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁及在片中飾演媽媽的魯比娜艾茲巴爾，於台灣時間1日抵達威尼斯，3日一同出席電影首映，由於電影改編自導演與弟弟的親身經歷的故事，導演感性分享：「我想用電影的手法讓觀眾踏上我個人的旅程，這段旅程交雜了回憶、後悔、各種混雜的情緒。」

男主角卡里姆萊克盧在片中飾演哥哥，他表示：「在扮演這個角色時，我並不是重現導演當時的角色與回憶而已。我們呈現的是其實是一部電影。」他也提到在台灣拍攝的回憶，「在台灣的拍攝，我認識了台灣、跟台灣的夥伴交流，就像是電影中我飾演的角色一樣，我從一個距離去了解台灣、喜歡台灣。」其實透過此片，不只讓法國的演員、團隊更認識台灣，也讓更多人看見台灣的景色，不少與會的台灣影人，見到熟悉的家鄉畫面躍上國際影展都相當感動。

製片人馬君慈也很有感觸地分享：「我覺得很感動跟很榮幸，能參與到這麼真摯又感人的電影。法國和台灣團隊的努力不只是成就了1部動人的作品而已，更是開啟了兩國接下來更多成功合作的先例。」

《為了國家》是導演哈希德阿米的第二部劇情長片，改編自他與弟弟的親身經歷，描述1名軍人在軍校被霸凌致死，軍方卻因為種種原因無法將其下葬，他的哥哥於是為弟弟站上前線抗爭，同時回憶起兩人相處的過往。