美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國大陸解放軍多次越界台灣海峽中線。

8月中國大陸解放軍軍機跨越台灣海峽中線多達300架次，創下紀錄，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）評論，中國大陸已經「抹去了海峽中線」，試圖耗盡我方飛行員及維修人員的精力，並且試圖對台灣人灌輸絕望感。

美國之音報導，我國防部自2020年開始公布解放軍進入防空識別區的訊息，在兩岸關係緊張時，解放軍進入我方防空識別區的架次多達每周數次至每周數十次不等。

例如8月，軍方在防空識別區追蹤到了444次飛行，是2021年10月196次飛行紀錄的2倍以上。

除了侵入防空識別區，越過海峽中線的解放軍機架次也不斷增加，數據顯示，2020年9月至2022年7月底，共只紀錄到23架次解放軍機飛越中線，不過光是8月份，越過中線的架次竟創下300次新紀錄。

葛來儀告訴美國之音，海峽中線長久以來被視為避免衝突的方式，如今北京已開始削弱中線。她說：「中華人民共和國抹去了海峽中線，海軍艦艇及飛機幾乎每天都在它上空飛行，他們試圖耗盡台灣飛行員及維修人員的精力，並在民眾中灌輸一種心理上的絕望感。」

葛來儀預期，解放軍會繼續進行更多演習，目的是縮減我方的活動空間，同時質疑我對防空識別區、專屬經濟區的主張。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京在台灣周邊進行大規模軍演，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員杜貞儀表示，北京可能利用裴洛西訪台作為延長軍演的藉口，她認為裴洛西只是導火線，北京有軍演想法已經一段時間，「所以這就是我們看到在防空識別區例行飛行增加的原因」，「這總是會發生。」

澳洲國立大學台灣研究計畫專家宋文笛表示，我國沒有法律要求軍方要公布所有解放軍的行動，推測過去可能發生過更多大眾不知道的入侵行動。他說政府有充分理由不披露，因為披露可能導致情勢升級，迫使我方也採取升級行動。