強風狂掃! 紅綠燈倒塌砸女騎士 驚悚畫面曝光│中視新聞 20220902

彰化縣43歲的陳姓新手媽媽2日騎機車行經員林市，不慎遭強風吹斷的紅綠燈桿砸成重傷，被送往彰化基督教醫院手術急救。彰基發言人周志中指出，陳女的左右肋骨均有斷裂，且脊椎脫位，導致下半身麻痺，恢復行走的機率不高，但院方仍會積極提供治療。

彰基發言人周志中指出，陳女於2日轉送彰基總院傷勢嚴重，陳女頸椎第5節受傷，右側肋骨6至9節與左側4至8節斷掉，有氣胸現象且呼吸不順，脊椎也出現嚴重脫位，經昨日進行6小時手術後，暫時固定陳女的脊椎，陳女目前意識清楚，以麻醉替陳女止痛。

至於陳女未來是否能再次行走，周志中解釋，陳女的脊椎嚴重脫位，都會導致下半身麻痺，依神經學檢查看來有難度，但院方會持續積極治療，協助陳女復健。

回顧事發過程，家住彰化的43歲陳女2日騎機車行經彰化縣員林市中山南路與南昌路口，未料該路口的紅綠燈桿疑似不敵強風吹襲，燈桿的下方應聲斷裂倒下，瞬間砸中停等紅燈的陳女，陳女受重傷倒地，被送往彰化基督教醫院急救治療。

事發瞬間的影片也隨即曝光在網路上，而陳女的親屬於臉書社團《彰化人大小事》發文，透露受傷的陳女才剛產子，一直很努力生活，卻被突然其來的失修的燈桿砸碎人生，已被醫生判定無法行走，跪求大家能幫忙集氣，讓陳女恢復健康。