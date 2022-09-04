大谷翔平4日登板對戰太空人，面對美西霸主強悍的打線，大谷燃燒111球投滿8局只失1分。可惜天使打線也缺乏建樹，被太空人投手賈西亞（Luis Garcia）壓制7局，雙方先發投手都無關勝敗。奮戰超過4小時之後，天使終於在12局下半靠著達菲（Matt Duffy）再見安打以2比1扳倒太空人。

天使佛萊徹（David Fletcher）首打席二壘打，但是隊友沒把握大好機會，包括卓奧特（Mike Trout）遭三振，大谷內滾出局。3局下佛萊徹又是二壘打，後面卓奧特再吞三振無功而返。直到7局下天使才以高飛犧牲打突破鴨蛋，包括大谷、卓奧特都是4打數掛零，各有1次保送上壘。

太空人打線稍微好一些，在大谷手中擊出6支安打，只吞下5次三振。6局上艾爾圖維（Jose Altuve）、布瑞格曼（Alex Bregman）敲安，加上天使捕手不巧被抓「妨礙打擊」形成滿壘。大谷讓對手飛球出局成功解圍，他只在第5局被連續兩支安打失掉1分。

12局下半，天使達菲在兩好三壞時擊出平飛球，太空人中外野手杜邦（Mauricio Dubón）飛撲接進手套，但是一壘審當場判定為安打，成為再見安打！這球看上去像是接殺，裁判看了慢動作重播，很明顯球先落地才彈進手套，維持原判為再見安打。這場苦戰太空人用掉7位投手，天使只用4人，大谷111球有81顆好球，自責分率降到2.58。