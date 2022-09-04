陳麗娜突襲登記！國民黨挨轟「初選玩假的」 柯志恩回應了

國民黨高市議員陳麗娜突襲式登記參選引發黨內同選區新人陳識明不滿，陳識明認為，黨內初選毫無意義，國民黨應退還他初選期間所花的費用，也呼籲初選對手呂謦煒一同爭取，對此，國民黨高市黨部強調，確定不會退費，但會用其他方式強力替陳識明輔選。

陳識明4日凌晨在臉書發文說明自己的參選歷程，並強調在參選前曾呼籲國民黨在前鎮小港開放第4席，但遭黨中央打槍，隨後遵照國民黨一切規則，在新人初選中以過半比例獲得絕對勝利，但國民黨中央卻在最後一刻報准陳麗娜參選第4席，讓他覺得黨內初選變得沒有意義。

陳識明認為，國民黨應該退還他初選期間的費用，包含民調費30萬以及初選期間的選舉花費，他也邀集呂謦煒跟他一同向黨部爭取退費，因為他知道呂謦煒家境相對困苦，對於初選的花費是很重的負擔，既然這場初選沒了意義，應該退還他們相關費用，並且希望相同的事情不要再發生，這會嚴重扼殺黨內青年參政的理念。

陳麗娜表示，他知道新人參選壓力相對大，但沒錢有沒錢的選法，若真的有遇到困難，可以找黨部討論，對於邀她的子弟兵呂謦煒一同向黨部爭取退費一事，她認為呂謦煒就算拿到退款也無法參選，而陳識明則是已經站上選舉舞台，她無法理解陳識明這個舉動的用意為何。

國民黨高雄市長參選人柯志恩則表示，陳識明是通過黨內初選程序受推薦成為候選人，但陳麗娜參選後回到提名4席參選人，所以他有權利要求初選中造成的損失，市黨部以及黨中央有必要針對「循正規程序參與初選出線之參選人」，考量予以適當協助及救濟措施。

對此，國民黨高市黨部主委許福明表示，確定不會以退費方式補償陳識明，但黨部會提供一些資源，協助合體看板或製作選舉小物，全力來協助陳識明輔選。