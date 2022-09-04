南韓41歲女星宋智孝以雜誌模特兒身分出道，在戲劇領域多有斬獲，同時也在長壽綜藝《Running Man》擔任固定班底，表現自然不做作的個性，讓她在海內外都有大批粉絲支持，去年她剪去一頭美麗長髮，改變風格後宛若少女，近期PO出一系列背心美照，一對超巨雙峰頗為吸睛，還加碼洩出纖腰和白皙美肌。

宋智孝近日在IG曬多張美圖，平時多以搞笑形象示人的她，穿著細肩帶運動背心，並在脖子戴上小巧項鍊，在鏡頭之前挺直腰身，使她霸氣展現雪白曲線，白T下的事業線還若隱若現，而她激瘦身材讓她的美人鎖骨、直角肩，搭配一抹微笑更增添不少魅力；其後，宋智孝還溫柔回眸一笑，笑容親和力十足，側面一看上圓輪廓更加驚人。

宋智孝穿運動內衣，洩出胸前的深邃事業線。(圖/宋智孝 IG)

其實，宋智孝出道起就是美人胚子，過去她打敗全智賢、秀智等一票女神，被南韓觀眾票選為「自然系美女」冠軍，2021年底時，一直是長髮造型的她，突然改剪激短男孩頭後，令不少粉絲頗感意外；對此，宋智孝曾笑說，她之所以突然剪髮，是因為有一次喝酒突然一陣暴怒，拿出化妝包的剪刀就變這樣了。

宋智孝短髮造型驚豔不少粉絲。(圖/宋智孝 IG)

不過她的突然剪髮之舉，當時仍令部分網友不太習慣，直到時間一長觀眾才逐漸接受。如今她再次以短髮亮相，還意外給人青春感，就令不少觀眾猛誇「看見妳，我彷彿擁有了整個世界」、「智孝姐真的酷斃了」、「快嫁給我吧」、「這..好像20多歲的長相，又變更漂亮呢」、「她狙擊了我的心，不能再美更多了。」