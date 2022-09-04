何思靜近來聲勢大好，作品都獲得不錯的回響。（LiTV、影格電影）

「輔大校花」何思靜的大銀幕初吻，原是獻給電影《藏匿處》的男主角唐綸！兩人宣傳電影時異口同聲表示當下是真心的親下去，還放閃互讚對方「唇感100分」，何思靜說這個KISS是自己大銀幕初吻，讓一旁的唐綸害羞回：「啊，謝謝啊。」更坦承即使已下戲，仍抵擋不住女主角自帶的電力。

呼應電影《藏匿處》的「藏匿」二字，兩人在感情觀上都認為情侶間不該有秘密，不過何思靜卻搞笑說，唯一秘密就是「自己各大金庫（銀行）的密碼」，讓唐綸不禁莞爾，說自己不想被知道的秘密，是過往演出電影《王牌教師麻辣出擊》時拍攝棒球投球NG了29次，「投到不知道在投什麼東西了。」

由於片中男友是毒販，因此問何思靜未來最無法忍受男友做什麼不好的事？何思靜從「吸毒販毒、家暴打人、有小三、不務正業、賭博欠債、愛碎碎念、優柔寡斷、體味有狐臭、口臭、腳臭」完全沒半個好的選項裡，思索了一下表示無法接受男友家暴打人，「真的不能接受，我們要愛惜身體！」

一連在戲劇《華燈初上》與電影《我吃了那男孩一整年的早餐》演出的何思靜，透過作品知名度大增，她透露私心最喜愛《華燈初上》裡謝瓊煖飾演的阿季，「阿季超難！因為她要講台語、國語、日語，以及阿季很歹命，她的親情、愛情跟她事業的部分，都有各自的挑戰，我覺得阿季這個角色是我最喜歡，最想挑戰的！」

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