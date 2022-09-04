女星朱芯儀今年3月過36歲生日時，宣布罹患乳癌2到3期，且轉移到淋巴，她展現正能量對抗病魔，在5月底進行乳房切除手術，所幸她日前報平安說，檢體部分只剩原位癌，不過，朱芯儀卻透露，左膝蓋在刺痛，每次站起來都很吃力。

朱芯儀昨（3日）深夜在IG限時動態透露：「我因為那些不舒服藥物，本來左膝蓋就一直在刺痛」，醫生告訴她，之後可能要找骨科醫生，打玻尿酸之類的，朱芯儀還附上大哭的表情符號，顯見當下的心情，而她也提到：「每次站起來都很吃力」，目前則先吃保健食品。

朱芯儀接受6次化療，並在5月底進行右側乳房切除手術，朱芯儀日前報平安說：「醫生恭喜我只剩原位癌，很幸運」，讓她瞬間看到很多希望，朱芯儀上月中表示，接下來不需化療，但還剩12次的標靶藥物，預計打到明年3月。

停止化療的朱芯儀，臉型恢復成瓜子臉，她指出，體質不同導致副作用也不相同，6次化療每次都像在賭博，不只水腫、味覺變苦、脹氣還有掉髮，好在朱芯儀新生髮十分濃密，還自嘲：「正好是可以當兵的長度」，她也不忘感謝親友與病友的鼓勵，並呼籲：「不要害怕正規治療與副作用，也別相信偏方」，及早治療存活率都還是很高。