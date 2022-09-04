小男孩樂團左起團長兼吉他手昌哥、主唱米非、吉他手漢斯、鼓手阿中。（滾石唱片提供）

小男孩樂團昨晚在台北 Legacy舉辦「要義無反顧的奔跑演唱會」。（滾石唱片提供）

小男孩樂團「要義無反顧的奔跑演唱會」3日於台北 Legacy舉辦，這是他們加入新成員鼓手「阿中」後的第一場專場演出，阿中表示：「為了第一次正式以團員身分演出，特別從家裡搬來了整套鼓，雖然下雨天有點困擾，還是非常開心又期待！」四人更準備了一段經典的〈Everybody〉的舞蹈向團體「新好男孩」致敬，他們表示：「加入了新團員後，我們就正式成為『新小男孩』了！」

主唱米非曾經擔任跳舞老師，她負責教團員跳舞，但由於團員們幾乎沒有跳舞經驗，紛紛苦笑說到：「真的不能把我們當成Roomie呀！」cue向今天也有到場的米非好友們。阿中更搞笑說：「沒想到加入團體會這麼累，昌哥沒事就打來問我舞練了沒。」

現場團員們大聊撞臉話題，除了說阿中像籃球國手錢薇娟，讓大家不斷搞笑喊錢姐，還有米非被團員們說像「許藍方教授」。隨後也帶來了多首膾炙人口的經典好歌，〈天使也會受傷〉、〈Never the Point〉、及安可歌曲〈Everything〉都讓全場大合唱，並隨著音樂擺動，米非一度哽咽，感性的感謝歌迷們一路的陪伴，阿中也表示這場寫下了自己鼓手生涯的新里程碑，形容感覺像是「第一次為自己打鼓」，對其他團員的感謝之情溢於言表。小男孩樂團「要義無反顧的奔跑演唱會」高雄場也即將在下週9月9日於高雄後台Backstage Live 登場，購票可請洽KKTIX。