【愛傳媒翁佳音專欄】此次在澎湖遭中斷未能順意調查，甚為心傷，還是會繼續將以前閱讀的文獻初步整理，先多寫一點前日機場與洪進業小兄稍談之澎湖歷史學角度研究。

目前澎湖歷史研究，似乎傾向認為現代澎湖人祖先，多為十六世紀末或十七世紀才遷來定住。文獻屢言宋、元的澎湖居民，到了大明「洪武五（1372）年，以居民叛服不常，遂大出兵驅其『大族』徙置漳泉間」，一直到萬曆二十（1592）年，「倭犯朝鮮，哨者云將侵雞籠、淡水，於是議設兵戍險」，才開始又有人居住。1372～1592年長達220年之間，澎湖是「廢巡司而墟其地」的無人之地。

對歷史文獻有心得的人，通常不會滿足於文字的表面意義，文獻需正讀、側讀，才能看出那個時代的作者要表達啥。至少澎湖十四世紀時還「土啇興販，以廣其利」，但大明開國廢止官方機構後，「繼而不逞者潛聚其中」，那些不乖的「人」又偷偷摸摸聚居在澎湖了，他們不是政府課稅的編氓之民，所以歷史文獻若說澎湖無人，毫無矛盾啊。二百多年來，澎湖住有生物靈長類的人，卻不是堂堂正正的「中國」人，所以無人。

老番不是開玩笑，或是喜歡標新立異與過度推論。老番這樣說，基本上還是站在歷史文獻學立場。文獻說「彭湖嶼…為泉州、興化門户，昔人於此防琉球，而今於此防倭」，為何要防「琉球」與「倭」？若有歷史常識，馬上會「結構聯想」十四世紀以來由於不准民間自由航海的「中國特色」，亞洲人只好透過「中國」境外的琉球與「倭」來貿易互通有無。

環中國海域的北半部又以琉球、澎湖，最後是臺灣，為海路最明顯航行地標，缺此不行。所以，兩百多年「墟其地」的澎湖，不時會有「不逞之徒」與「海賊」竄居其間，參與世界貿易營生，官方有時也得在這裡防琉球、防倭。臺灣最早的移民是倭寇，就是這種結構下的產物。

1592年澎湖有人之前的1574年，中國廣東潮汕語系海賊林鳳曾在澎湖、臺灣活動，大明國的興泉兵備道參議從「鳥嶼澳」漁民劉以道與郭太原等人獲悉林鳳的情報。興化、泉州（轄澎湖）一帶有「鳥嶼」地名有數處，中國學者主張在興化，老番看劉等人一直到臺灣捕魚貿易，又通臺灣原住民語，因此主張「鳥嶼澳（社）」為澎湖所屬較合理。

老番這樣比定非標新立異，至少蔣毓英《臺灣府志》（1685），也曾經這麼幹過「北鳥嶼澎民往之，以時張網捕魚……《廣輿》所載，必北鳥嶼無疑」，《廣輿（記？）》是明代文獻。

最後，老番傷心之外，猶有快樂，就是又見到大學同窗好友劉光振。上面言劉以道，老番一直想跟他看能否對上宗族關係。好友說，他們沒族譜，只傳言是因那邊有事而來這邊居住。哈哈，這正常，老番翁家也沒族譜。要從文獻或族譜來研究，翁家在十九世紀之前是不存在的，但老番家確實已在臺灣住兩三百年以上。文獻有所窮，這是歷史學研究者都知道的事實。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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