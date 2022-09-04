米可白曾在兒童台擔任「葡萄姐姐」，以活力的舞蹈給大家深刻的印象。相當擅長廚藝的她，其實老家是彰化縣鹿港鎮經營知名糕餅店，米可白非常孝順，每年重大節日或工作之餘，都會撥空回老家幫忙，今年中秋節她也不例外，她從早忙到晚，一共做了900多顆月餅，臉書湧入許多網友稱讚她的賢慧與孝心，並想要購買支持。

米可白昨（3）日在臉書貼文表示，她從白天到黑夜總共做了900多顆餅，雖然不能被稱為資深老師傅，但她從小學4年級就跟家人學做糕餅，可以算是資深學徒。不過由於太久沒做餅了，包餅速度變超慢，讓她自嘲有點「小退步」。

她也PO出自己回老家包餅的15秒短片，只見她戴著帽子與口罩，身穿簡單的T-shirt與短褲，身前圍著印有店名的工作圍裙，低頭認真揉捏著麵團，模樣看起來相當樸素，與一般店員無異。

米可白透露，自己隔日還打算繼續早起，從8點半開始做餅，一路做到下午2點返回台北為止，並感謝大家的喜愛與支持，目前已經不接受電話預訂與宅配，只能現場購買。貼文發出後許多網友留言表示「孝順的女兒好棒」、「辛苦了，工作空檔之餘還回家幫忙」「很愛她們家的蛋黃酥，每次去都沒看到本人，哭哭啦」、「何時還會在家？要跟妳買順便拍照」。