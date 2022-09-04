籃籃因力度不夠，還得胡瓜正面落水。（民視提供）

最後，胡瓜與籃籃互換角色。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前在嘉義竹崎親水公園，在炎炎夏日中挑戰玩水遊戲，胡瓜與籃籃率先挑戰「水中版天堂路」，當籃籃將胡瓜的腳抬起時，胡瓜展現好體力用手支撐身體力量往前進，不料當胡瓜用頭頂安全帽刺破2顆氣球後，籃籃就支撐不住，將胡瓜的腳鬆開，害得他臉部朝下、整個人跌落水中，籃籃也因筋疲力勁跌在胡瓜身上，胡瓜也因此在水中被水嗆得暈頭轉向。

胡瓜氣得說籃籃亂玩遊戲，「好險我練過功夫，不怕出陰招」，並堅持2人交換任務，改由籃籃爬行，在刺破最後一顆氣球時，體力耗盡的胡瓜與籃籃紛紛趴跌入水中，嚇壞眾人大喊「快救大哥！」並一把將籃籃推開，與大家對待胡瓜的高規格待遇截然不同。

緊接在後的遊戲難度更是大幅提升，參賽者要組隊爬上充氣版「好漢坡」進行挑戰，藝人組派出阿翔、蔡頤榛、無尊、陳玉婷及亦凱，由於「好漢坡」上有水流，讓藝人組相當難爬行，陳玉婷與亦凱一度卡關上不去頂端，讓阿翔相當著急，抓著繩子打算從兩人身上跨過去，誰知重量太重無法負荷，3人同時從高處往下滑，摔成一團笑翻眾人。