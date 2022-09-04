大安區海墘里民展示鯨魚造型的門牌，讓民眾感受公共藝術的造型美感。（台中市政府提供）

大甲弦樂四重奏與男中音，在現場演唱動人的曲目，社區居民徜徉在悠揚樂音中。（台中市政府提供）

台中市文化局補助大甲愛樂室內樂團，辦理「藝樂！尋找海線公共藝術計畫」公共藝術推廣活動，昨天在大安區聯合里民活動中心舉行「海墘藝術聚落門牌掛牌儀式暨音樂會」，社區居民及愛好藝術民眾熱情參與，感受公共藝術與音樂對話的跨界魅力。

參與彩繪門牌的羅小姐開心地說，大安區海墘里以前叫做「海翁窟港」，這個海墘的門牌用海翁(鯨魚)的造型，告訴來訪的朋友這就是我們的家！海墘里長王勝宗表示，透過參與鯨魚門牌繪製，社區里民對海翁(鯨魚)有了更深刻的情感連結，同時更凝聚對社區的認同感。

文化局專委程泰源說，台中市設置公共藝術作品數量屢居全國年度之冠，截至今年8月底，全市各區公共藝術作品已達564件。今年更有3組團隊獲得補助，結合表演藝術及社區參與辦理公共藝術推廣活動；大甲愛樂室內樂團為台中市110年度傑出演藝團隊。

「藝樂！尋找海線公共藝術計畫」，自今年7月起邀請藝術家林龍杰創作「鯨生華」公共藝術作品，並陸續辦理公共藝術講座及工作坊，帶領社區民眾製作藝術鯨魚造型門牌，不但強化了在地環境與藝術的連結，也為社區創造出耳目一新的風貌。

昨日舉行的藝術聚落門牌掛牌儀式暨音樂會，由藝術家林龍杰將彩繪鯨魚造型門牌致贈給海墘里，未來將掛上活動中心大門，與〈鯨生華〉公共藝術作品互相輝映。大甲弦樂四重奏與男中音則在現場演唱「青春嶺」、「月亮代表我的心」等動人曲目，社區居民徜徉在悠揚樂音中。

大甲愛樂室內樂團鄭宥媃團長強調，為響應聯合國永續發展目標(SDGs)所倡導的保育海洋生態理念，這幾次活動除介紹公共藝術作品，也嘗試加入生態教育活動，讓民眾感受公共藝術的造型美感，以更多元跨域方式體驗環境與藝術的連結。