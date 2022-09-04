BWF世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽今天（4日）進入決賽，已經進行的女雙及混雙決賽都是超過1小時的激戰，其中女雙「韓國內戰」更是有一分來回超過130拍的馬拉松對決，女雙最後是韓國鄭娜銀／金慧貞23比21、28比26力退同胞奪冠，混雙則是第2種子泰國德查蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）16比21、23比21、21比18逆轉勝日本地主第3種子渡邊勇大／東野有紗。

韓國鄭娜銀／金慧貞、白荷娜／李幽琳雖然是兩局比賽，但打了1小時34分鐘，比賽過程中許多分數都來回相當多拍，其中一分甚至打了136拍，兩局都打進「丟士」雙方球員最後都是意志力努力撐下去，第2局白荷娜／李幽琳錯過了5個局點，鄭娜銀／金慧貞最後連贏3分，結束這場辛苦的對抗。

前一天準決賽中斷中國大陸「雅思」鄭思維／黃雅瓊38連勝的渡邊勇大／東野有紗，決賽面對去年世錦賽金牌、目前世界排名第1的泰國組合德查蓬／沙西麗，在地主球迷支持下先馳得點，不過第2局日本組合錯失2個賽末點，被泰國組合追平局數；第3局德查蓬／沙西麗8比1有個好的開始，不過韌性十足的「東渡配」奮力追擊，一度追到只剩1分差，但泰國組合再度連拿4分拉開，邁向勝利。

接下來是男雙決賽，然後是寶島一哥周天成登場的男單決賽。