民進黨苗栗縣長候選人徐定禎4日提出「農業新苗栗」施政願景，計畫以農業3支箭打通苗栗生產、運輸和行銷問題，徐定禎表示，他已向農委會提出建立苗栗冷鏈園區構思，中央地方合作研擬，未來更要透過建立苗栗農特產品行銷品牌以及行銷平台，並推動青農補助、支持青農返鄉，打造「政府幫忙賣、農民安心種」的農業新苗栗。

徐定禎說，他也重視苗栗縣農業發展，苗栗縣面積約1820 平方公里，依苗栗縣農會統計資料顯示耕地面積將近全縣20％、農業人口更是佔總人口的44％，總計擁有28種苗栗農特產品，農產富饒，苗栗其實是我們台灣的農業大縣。

徐定禎表示，苗栗縣是農業大縣，盛產各項農特產品，大湖草莓早已打響全台知名度，苑裡產出的稻米產量和品質更是第一，不過需要由地方政府上而下設立專屬苗栗的農特產品行銷品牌，並建立更完善的行銷平台媒合銷售，「政府幫忙賣、農民安心種」。

徐定禎說，苗栗是中南部農業產地和北部農業行銷中心的中繼站，具有建立冷鏈園區的絕佳地理優勢，他目前已向農委會提出建立苗栗冷鏈園區的計畫，積極串連中央與地方資源，合作提升苗栗建設發展。

徐定禎表示，苗栗農業從業人員年齡偏大且人力不足，徐定禎支持青農返鄉，並指出縣府要成為青農返鄉的後盾，改善苗栗農業從業人員長年人力匱乏的問題。