新竹縣4日新增1034例COVID-19本土案例，分別為505位男性、529女性，年齡分布在0至98歲，12歲以下160位、65歲以上91位，確診者集中在18至64歲青壯年為主，約占69％，統計至9月3日，新竹縣累計確診人數14萬3354人。

新增1034例分布在竹北市496例、竹東鎮132例、湖口鄉103例、新豐鄉85例、新埔鎮53例、關西鎮39例、芎林鄉33例、橫山鄉12例、寶山鄉45例、北埔鄉17例、峨眉鄉10例、尖石鄉8例、五峰鄉1例，分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1389人、居家照護列管人數4091人。

衛生局說，疾病管制署3日公布今年國內首例麻疹本土病例，因個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源仍在調查中。麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。

縣長楊文科再次呼籲鄉親應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用台灣社交距離APP，共同嚴守社區防線。