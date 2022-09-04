好兄弟藍文謙（左）、江祐典場上互相競爭，場外是好兄弟。（中華民國鐵人三項協會提供）

2022宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽今天（4日）上午進行第二天半程和水陸兩項賽程，共有超過500位以上選手參賽，但由於短距離過往都是年輕參賽者的天下，而且協會將培訓的U19、U15潛力優秀選手全部下場檢測狀況，這批潛優選手都將是未來台灣鐵人的新接班人，男子半程鐵人在藍文謙、江典祐對尬後，最終由藍文謙是唯一在1小時內的59分26秒封王的選手，同樣來自桃園的15歲小將「粉紅控」許晨筠以1小時06分34秒封后。

這次半程鐵人只有標準鐵人51.5公里距離的一半，僅管距離少了一半，對速度要求相對也更高，中華民國鐵人三項協會也指示，8月赴花蓮集訓的U19、U15潛優選手全部一同參賽來檢驗集訓狀況，等於齊聚了全台最強青少年鐵人共同參與競賽，比賽最後幾乎都是潛優選手的天下。

半程男子組部份競爭激烈，來自桃園治平高中的17歲小將藍文謙，直到自由車項目都還落後領先者江典祐19秒，但最後一項跑步，藍文謙成功在第2圈後半段加速甩掉江典祐，反以34秒之差拿下冠軍。藍文謙、江典祐在鐵人三項競賽已是一時瑜亮，最近5、6場都看兩人爭冠、亞軍，都認為良性競爭有助提升各自成績。

半程女子組則由許晨筠、陳均妤和謝巧薰3人競爭，3位女將各有千秋，謝巧薰游泳率先上岸，陳均妤自由車是唯一騎進35分鐘內，但遺傳自台灣馬拉松百傑母親、2018年田中馬女子組冠軍趙瑞娟血統的許晨筠，最後一項跑步力挽狂瀾，以42秒之差打敗陳均妤，許晨筠繼去年11月花蓮太平洋鐵人三項錦標賽之後再奪女子半程總排第1，她說：「上一站在桃園比賽進步了6分多鐘，創下個人最佳的1小時09分鐘，但這次成績又突破到1小時06分鐘，成績能再取得突破我就滿意。」