強颱軒嵐諾今晚逐漸遠離後，接著將迎來周五至下周日（9至11日）3天中秋連假，氣象職人吳聖宇表示，中秋3天連假都是東北風的天氣型態，白天感覺較熱，夜晚清晨略有涼意，天氣不差。氣象局表示，周五至周六僅東半部有局部短暫陣雨，下周日北部、東半部有短暫雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

雖然預測中秋連假天氣不錯，但還是有變數，氣象局預報員林定宜表示，周五至下周日中秋連假期間琉球東方海面可能有低氣壓生成，有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風，是否對台有影響，要看與低壓的距離遠近，但模式模擬不確定性高，須持續觀察。

吳聖宇說，軒嵐諾暴風圈已在上午11時30分離開台灣陸地，但下午時段西半部、東北部仍可能有間歇性的風雨，中北部山區雨勢趨緩，但還沒有完全停下來，沿海也還是有較強陣風，外出仍要注意安全，預估軒嵐諾的海警要到今晚8時30分左右解除。

吳聖宇表示，明天（5日）颱風遠離，轉為西南風，但水氣不多，南部有局部短暫陣雨，各地山區有局部午後雷雨，溫度回升。周二、周三（6、7日）北方有東北風南下，跟西南風在台灣附近交會，大氣不穩定度高，各地山區的午後雷雨發展較旺盛，周四（8日）之後則是東北風主導台灣附近天氣，東半部有雨，其他地區為多雲到晴。

針對民眾關注的中秋連假天氣，吳聖宇表示，中秋3天連假可能都是東北風的天氣型態，暫時來看中秋節的天氣應該不差，白天仍感覺較熱，但是夜晚清晨略有涼意，後續再持續觀察。氣象局則表示，周五至周六東半部有局部短暫陣雨，下周日北部、東半部有短暫雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。