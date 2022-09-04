美國海關官員表示，德州伊格帕斯（Eagle Pass）附近有移民試圖橫渡作為美墨交界、因雨暴漲的格蘭河，造成9人喪命，另有37人獲救。官員警告民眾不要強行渡河。

路透社報導，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol ）表示，天氣預報顯示未來幾天還會降下更多的雨。美國邊境巡邏隊還說，「儘管有這些不利情況，邊境巡邏隊德利奧區（Del Rio Sector）每天仍會遇到100、200多人的大團體試圖橫渡格蘭河（Rio Grande）」。

「為避免失去更多生命，我們請求大家不要非法越界。」

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）稍早表示，冒險渡河釀9死的事件發生在1日，邊境巡邏探員以及德州地方警消人員隔天還在繼續搜尋其他可能的罹難者。

美國海關與邊境保護局說，1日當天邊境巡邏隊共拘留53名移民，包括從河中救起的37人。墨西哥政府當局則逮捕39人。

美國海關官員表示，9名死者中，3人是被墨國政府發現，6人被美國巡邏員找到。

不尋常的豪雨導致格蘭河最近幾天河水大漲，與美國德州伊格帕斯一河之隔的墨西哥黑石鎮（Piedras Negras）街道已因此淹起大水。

在引發全美激辯的非法移民問題上，德州一向是爭論核心。而這項議題預料也將左右美國11月的期中選舉。

此外，路透社昨天報導說，德州休斯頓（Houston）警方對無人陪伴移民兒童的下落表示擔憂之後，聯邦與地方層級的官員已經出動尋人。

無大人陪伴下抵達美國南境的非法移民兒童人數創下新高，相關兒童失蹤與死亡案件凸顯了美國拜登政府面臨的挑戰有多艱鉅。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110904