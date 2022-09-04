雲林縣「雲林詔安客家文化節」開跑，展開1個月系列活動。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林詔安客家文化節」3日晚上在崙背鄉詔安客家文化館，以「澹火薪傳武詔安」揭開序幕，展開為期1個月系列活動，4日雲林縣政府表示接下來中秋連假，民眾可於10日到崙背鄉水汴頭崇賢寺，參加詔安客特色民俗「水汴頭迎暗景」，舉火把跟隨觀音佛祖遊客庄，一同照亮中秋夜空。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣內的崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮一帶是台灣「詔安客」聚落及人口分布最密集的區域，迄今仍保有珍貴的詔安客語腔調、傳統民俗、技藝與美食。每年中秋時刻，雲林就充滿詔安客家氣息，此次系列活動將於崙背、二崙及西螺3鄉鎮接力展開，精彩可期。

張麗善說，這幾年來文化節活動結合學校、社區與宮廟，共同傳承詔安客家文化，今年也將其精髓融入學校課程，鼓勵小朋友參與詔安客家開口獅藝及武術傳承，以及客語布袋戲、歌謠等藝文教學，希望中央客委會持續給予雲林縣支持，結合中央與地方力量，傳承發揚詔安客家文化。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，詔安客家文化節開幕後，接下來9月還有10日的中秋夜與神同行「水汴頭迎暗景」、17日溪王祭「石敢當拜溪王儀式」、18日詔安客庄「回頭屋，音樂祭」；10月1日有客家文化展「戀戀詔安情」、4日崇遠堂七嵌「詔安古禮秋祭」。

陳璧君提到，今年文化節特別結合台灣鐵道觀光旅遊年，規畫1條「百年澹仔火祭」詔亮客庄、鐵道之旅2日遊，內容包括體驗澹仔火儀式、追蹤稻間無人車站、品嘗農村美食等，讓民眾深刻感受詔安客家文化的活力及魅力。