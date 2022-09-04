台灣外送行業日益發達，只要能賺錢美女也願意加入外送行列。日前就有位男性民眾，透露他點餐叫外送，碰見一名美女外送員讓他超驚喜，令他不禁直喊「她送的奶茶比較甜」，甚至還稱忘記多給小費；隨後，還將對方美麗身影拍下，並PO圖到網路分享，可見美女褲子玩起失蹤風格，火辣畫面狂吸8000人點讚。

原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示近日他訂餐叫外送到家，碰巧遇到一位美女外送員，不僅長相甜美，激短褲又激似沒穿，畫面相當吸睛火辣；於是原PO大膽詢問可否脫口罩拍張照？該名外送員也大方答應，且一連擺出好多個美麗的姿勢，可惜因有要事在身先離去，因此未能即時要到合照。

雪兒的顏值和長腿受到不少網友青睞。(圖/爆廢公社公開版 FB)

貼文曝光後，網友也紛紛被長相吸引，留言狂喊「你問她忘記穿褲子嗎」、「南投沒這樣的顏值」、「奶茶好甜，我隔著手機都覺得甜了」、「這個是真的正，淡妝+沒整形+0修圖」，也有人說「外送了一天，全妝都沒脫落」、「別假了，最好跑外送會穿這樣」、「看這種騙流量的就翻白眼」、「外送員怎麼會這麼白」。

雪兒私下也很敢露身材。(圖/雪兒 IG)

JKF女郎雪兒有接SG、外拍，另也真的是名外送員。(圖/雪兒 IG)

事實上，這名美女叫作「雪兒Michelle」，四肢性感纖細的她，不時會接展場和外出工作，還是名JKF女郎，在網路小有知名度，更不時會PO出比基尼照造福紛絲，在IG狂吸16萬人追蹤；至於她引起話題的外送員身分，其實她還真沒特意擺拍，不時會送餐給顧客，每次送完餐都是一頭汗水，非常辛苦。