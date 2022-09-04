香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）和台灣「醫界王陽明」賴弘國有過一段婚姻，她2017年公開戀情後，隔年就宣布婚訊，但婚姻僅維持2年，在2020年以離婚收場，阿嬌近期登上陸綜則罕見提到前段婚姻，她坦言當時在想：「我是不是該結婚了？而不是我真的想結婚。」

阿嬌日前登上真人秀《乘風破浪》人氣飆漲，她近期跟團員阿Sa（蔡卓妍）登上陸綜，大方談結婚生子的話題，阿嬌在陸綜《百川可逗鎮》提到人生新階段，她就有感而發說：「我曾經就是有結過婚嘛，也離婚了，那一刻我在想，我是不是該結婚了？而不是我真的想結婚。就是糾結了很久，在那段時間糾結很久，我該不該結婚」，阿嬌表示，她應該跟著自己的心，但那刻她反而沒有。

同時，阿嬌也坦言，自己無法成為母親感到遺憾，「在我20幾歲的時候，我就有在想，如果我要生孩子怎麼辦呢，我那個組合會不會影響到，一直就沒有做出這個選擇，到現在就沒有了，對，就還沒生，就覺得有點後悔。」

阿Sa與鄭中基有過一段秘密婚姻，阿Sa曾為自己的人生做好規劃，20到30歲打拼事業、30到40歲組織家庭、40到50歲當媽媽，如今40歲的她計劃趕不上變化，阿Sa說：「小孩如果我這幾年不生，我應該也生不了了，這是一個很現實的問題。」談到婚姻，阿Sa也坦言：「我上次就是很衝動，我衝動過，我現在要很認真地考慮。」