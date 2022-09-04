高雄科技大學毅志樓宿舍啟用典禮日前舉行，校友回憶當年住宿情形。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

高雄科技大學建工校區毅志樓宿舍在日前正式落成啟用，3至4日是原定新生入住宿舍的日期，雖然軒嵐諾颱風進逼台灣，但高雄偶有強風，天氣晴朗。曾經住在舊毅志樓宿舍的校友說，許多人都是在宿舍第一次洗衣服，學習獨立，彷彿昨日。校友們也希望學弟妹珍惜學校的資源，好好學習。

國立高雄科技大學建工校區歷時7年規畫、興建的毅志樓宿舍於8月31日落成啟用，3至4日是原定新生入住宿舍的日期，5校區宿舍全面啟動，2天一共進住3026名新生。學長姐及宿舍管理老師協助新生安頓入宿。該校將於9月5至6日舉辦新生始業式相關活動，但還須視高市府防颱公告彈性做調整。

新毅志樓共有668床位 ，無障礙學生4床，估計可滿足今年建工校區大一新生的住宿需求。毅志樓每一層樓的牆面均漆上不同顏色，營造多元活潑的氛圍，且每一層樓也都有戶外陽台，增強了傳統宿舍較欠缺的起居、交流功能。

在高科大毅志樓宿舍啟用典禮當日，邀請到曾經住在舊毅志樓宿舍的校友參加，分享當年住宿點滴，包括高科大化學工程與材料工程系蔡平賜教授、國立虎尾高級農工職業學校建築科主任呂卓樫，他們談到學生時期住在毅志樓用功念書的往事，歷歷在目，許多人都是在宿舍裡第一次學習自己洗衣服、學習獨立。