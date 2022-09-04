澎湖美術家聯展今天以「澎湖話」為主題，展出各種在地的文化藝術，澎湖縣長賴峰偉期許各藝術家投入創作，深耕澎湖藝術美學，提升在地藝文氣息。

賴峰偉表示，澎湖文化藝術底蘊深厚，無論是在地或旅外表現傑出，美術家聯展自民國74年迄今，年年定期辦展已有37年歷史，在促進藝文發展上，功不可沒，並成為藝術界交流與分享平台，今年以「澎湖話」為創作主題，藝術家透過筆下的創作來詮釋澎湖的人、事、時、地或物，展現出澎湖人愛薈萃。

澎湖文化局表示，澎湖美術家聯展以「澎湖話」為創作主題，是一種氛圍、一種潮流、一種創新及多種想像。在地與旅外的藝術家一起展出，包括有東、西方媒材、書法篆刻、攝影影像 與造型立體設計等5大類創作，其中包括有旅外藝術家伍芃以水墨作的「平湖島鏈意象」、攝影家陳成邦的「天狗食月」月全蝕影像等其他意象創作，成為展場中的亮點，格外引人注目。

文化局表示，「澎湖話」為創作主題，在地與旅外的藝術家共計提供67件參展作品，作品多元、琳瑯滿目，極具本土文化特色，今天起在中興畫廊展出至18日止。（編輯：黃世雅）1110904