莫凡新辭去百萬年薪工作返台發片。（無限延伸提供）

莫凡新辭去百萬年薪工作返台發片。（無限延伸提供）

頂著加州大學柏克萊分校畢業高材生光環返台闖樂壇的新人莫凡新，即將推出首張創作專輯《 0與1之間》，主修經濟、副修音樂的他，國高中都是名列前茅的資優生，考上這所經濟系全球排名第一而聞名全球的大學名校，更足以證明他是名副其實的「學霸」，但從小學就對音樂及歌唱富有高度興趣的他，不但主動學鋼琴，還向老師學習創作樂理，至今累積逾百首創作，儘管唸理工出身但內心始終有個「音樂魂」，毅然而然辭去百萬年薪的工作返台拚歌唱夢。

今年26歲的莫凡新返台後除了考進台大資訊工程研究所，繼續鑽研運用AI人工智慧、雲端運算等創新科技的音樂創作知識外，更拿到街頭藝人執照在北中南三地奔波演唱，為自己搏得發片機會。一次偶然地機緣下認識這次新專輯的製作人、也是金曲資深音樂人陳建寧，對於莫凡新音樂潛質及內含理工及經濟背景十分欣賞，因此決定助一臂之力並鼎力相助，雙方一拍即合成就出專輯《0與1之間》。

莫凡新在主打歌〈AI難情歌〉MV中嘗盡各種拍攝的酸甜苦辣，在劇中飾演殺手的他，不僅頭一次拿槍指著人體會「殺人」心態，還與女主角親密對戲，同床互視、親密擁吻樣樣來；其中莫凡新跟漂亮女模上演的親密戲，旁人看了覺得是導演給福利讓他享盡豔福，但事實上他卻壓力大到猛冒汗，且肚子餓到血糖降低險昏倒。

莫凡新笑說：「原以為跟女主角拍親吻戲很浪漫，但在眾目睽睽下拍分鏡鏡頭，實在浪漫不起來！而且我那天為了怕水腫整天沒吃飯，在拍吻戲時完全腦中空白，心中只想說『到底何時能放飯』。」另一幕身穿厚帽T在35度高溫彈吉他還戴上箱子頭套的莫凡新還差點中暑，只能趁著放飯時間刮痧解熱，他苦笑說：「當兵都沒有中暑，結果一拍MV就中暑。」