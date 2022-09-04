民進黨台北市長候選人陳時中允諾將北市轄管公廁全面更新為免治馬桶，遭質疑是為選舉撒幣，宣傳片中的偷窺環節也被批評是性騷當有趣，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄嗆說「議員、官員的屁股可以免治，難道市民沒有這個權益嗎？」對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日受訪直呼，不用製造階級對立，強調應尊重公廁管理單位。

陳時中的公廁政見一次掀起撒幣和性別爭議，黃珊珊下午以母雞之姿出席「士北議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋」活動後表示，身為女性，對於性騷擾和窺視這件事，自己認為還是要守法，不能用兒戲來帶過，即使原先只是想開個玩笑。

黃珊珊說，她擔任北市府性平委員會副主委時也曾參與相關討論，看見很多事情都會造成別人很大陰影，而陳時中的宣傳片中有幾個缺點，包括不尊重他人隱私和教壞別人孩子的缺點，其中又以後者較為嚴重。

談及陳時中稱北市府曾想更換免治馬桶，黃珊珊表示，市府過去有做過評估，但從新竹市試辦經驗可看出，有75％的市民反對，問題還是回到管理維護，而不同場域的公廁有不同的管理方式，北市是朝獲得特優公廁邁進，這比設置華而不實的設備來得有用，重點在於提升公廁品質。

對於莊瑞雄稱議員、官員的屁股可以免治，市民卻沒有這項權益一事，她語帶嚴肅表示，不用製造階級對立，市議會之所以有設，主因是相關管理維護權責，但一般公廁如市場，就是市場自治會要負責，她認為應尊重當地管理單位，雖然免治馬桶可能有清潔上的協助，但若沒有清理乾淨，會造成管理維護上更大困擾，重點是提供無臭、無味、乾爽的環境。