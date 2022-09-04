東山區長呂煌男（左二）說，今天特別為公所的替代役舉辦成果發表會，期待也能加深役男與社區的在地連結。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

4位替代役更搭配精心設計的景觀植栽，使原本不起眼的公園角落，變身民眾良好休憩的場域。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區公所4名替代役利用近半年來服役期間，發揮各自所長，在東山老街鐵道公園打造小舞台、木製桌椅及裝置藝術座椅，另搭配精心設計的景觀植栽，使原本不起眼的公園角落，變身民眾良好休憩的場域。

東山區公所的替代役李庭州、鄭茗家、甘庭宇及邱靖榕在學期間分別就讀水土保持、景觀系、生物環境系統工程及土木工程。4人憑藉自身的專長及實務經驗，化身設計師與木工師傅，攜手打造東山社區的活力新亮點。

甘庭宇表示，來到一個陌生的地方進行社區營造，這種經驗不同於在學校與老師、同學天馬行空的討論；鄭茗家也說，過去在景觀系大多為紙上談兵的規畫，來到現場才發現有許多實務上的困難需要解決，相信這樣的過程會成為未來職場中重要的經歷。

邱靖榕於畢業後便在營造業工作，此次蹲點地方的社造經歷，讓他有了與平時在工地現場截然不同的體驗；李庭州則表示，整個社區營造的施作從無到有，都是自己一手包辦，從規畫設計、寫計畫，到實際將作品產出，是十分難能可貴的學習體驗。

東山區長呂煌男表示，台南市在轄內各區已有許多替代役社區營造的成功案例，除了讓替代役發揮所長協助打造社區新亮點，也讓這些青年們有機會聆聽地方的聲音，今天特別為公所的替代役舉辦成果發表會，期待也能加深役男與社區的在地連結。