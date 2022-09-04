李千娜從《超級星光大道》比賽出道，是歌壇罕見的國台語雙開的歌手，在戲劇方面，也獲得金馬、金鐘獎肯定，而穿衣的風格上，李千娜近期尺度越來越大膽，先前穿泳衣大露美尻，這回又在好友楊昇達婚禮獻唱，表演的衣服更是相當性感，讓網友嗨翻天。

李千娜日前在楊昇達婚禮獻唱，她感性寫下：「你們在一起多久，我們就認識多久，我們無時無刻都膩在一起，我們一起經歷好多開心、不開心，當你們拿出結婚證書給我看時，我腦中浮現在好多好多你們的不容易，而你們更為這個不容易，繼續牽著彼此走下去，沒有放棄」，她在台上為好友獻唱，希望他們能夠幸福一輩子。

李千娜穿上美麗的白紗洋裝，大露美背網讚爆。(圖/李千娜 臉書)

她也同時PO出幾張照片，平常保守的她也為好友豁出去，只見她穿著白色的長禮服，有點透視的材質，隱隱約約可以看到白皙的嫩膚，轉身更是令人驚豔，直接露出大片美背，幾條交叉的白線綁帶性感設計，讓人看了目不轉睛，讓不少粉絲看到直呼：「太美了啦」、「會不會比新娘美」、「太犯規，這美麗動人，壓過新娘」。

事實上，李千娜的父母與奶奶都有歌唱的背景，爸爸為歌舞團團長兼任鼓手，母親則為歌手，奶奶負責唱歌仔戲，在耳濡目染之下，李千娜也對歌唱產生興趣，2007年李千娜參加第二屆《超級星光大道》歌唱選秀比賽獲得第10名，2019年入圍第30屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」「最佳台語專輯獎」與「年度專輯獎」三項大獎，演藝成績亮眼。