陳治廷受到彭于晏、九把刀影響，決定朝戲劇方向發展。（東梨學院提供）

什麼都不怕的陳治廷，透露唯一罩門是青蛙、蟾蜍。（東梨學院提供）

「原子少年」陳治廷今（4日）出席東梨學院時尚沙龍座談活動，透露即將拍攝BL類型電影，目前正在積極上課練習中，電影預計在明年8月上映；此外，他也剛完成實境節目《願望合夥人》拍攝，節目內容為推理、密室逃脫，讓私下喜歡密室遊戲的他開心表示，「內容像是真人版《魷魚遊戲》，需要動腦解謎，爭奪總獎金」。

陳治廷首次拍攝電影，就將挑戰BL劇情，他表示事前做了許多功課，也不擔心親密、裸露的劇情，「我覺得最需要克服的是戲劇功力，我功底還要再磨練，親密、裸露這些就是專業度，老師也說身為演員不要有太多標籤，面對任何角色都要盡力完成。」在尺度上的底線？他害羞表示還是有上限，還沒辦法接受拍攝限制級的劇情。

陳治廷提到成為演員的契機，他說從小就看周星馳的電影長大，對《少林足球》等作品都印象深刻，長大後更被彭于晏的演技驚艷，表示每次看到彭于晏的電影都被激勵，內心相當感動；此外，他更是作家九把刀的粉絲，「我最大的夢想就是希望有天可以演出他所導的電影。」

將重心放在演戲的陳治廷說，不管任何類型的題材都願意挑戰，他說自己不怕鬼、不怕髒也沒有懼高的問題，他透露學生時期曾在速食店打工，當大家都不願清理油污、髒垢時，自己都會跳出來整理，「我16、17歲開始打工，幾乎什麼職位都做過，所以不管廚房、廁所都能處理，基本上沒什麼怕的。」他笑說唯一罩門就是青蛙、蟾蜍，「如恐怖箱有蟾蜍，我應該會瘋掉，但要是演戲需要的話，我還是會碰」。

陳治廷上月和DD52學姊蝶香傳出緋聞，引起一陣討論，他今坦言不會視為困擾，也不會影響到他與朋友間的相處，「可以被關注是件好事，但還是希望大家把重心放在工作」，他也直言不擔心被偷拍，只希望在鏡頭裡的模樣是好看的。