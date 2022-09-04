WOW!!! Dylan Cease loses the no-hitter with two outs in the 9th! pic.twitter.com/QItZL9DBDI — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 4, 2022

白襪、雙城前一戰打得充滿戲劇性，4日再戰卻是單方面的屠宰，白襪先發投手希斯（Dylan Cease）直接1安打完封，隊友還在比賽後半段單局灌進6分，終場13比0大獲全勝。遺憾的是希斯直到9局下半兩人出局才被敲安，與無安打比賽擦身而過。

雙城先發投手馬力（Tyler Mahle）首局就幾乎被打爆，白襪打者開場連續4安，席曼奈茲（Eloy Jimenez）3分炮收尾總計打下4分。馬力只撐兩局就退場。白襪投手希斯第3局投出四壞保送，讓雙城至少不會被「完全比賽」。4局下岡札勒斯（Romy Gonzalez）轟了3分炮，白襪領先擴大到7比0。

Dylan Cease gets a standing ovation after pitching 8.2 innings without allowing a hit 👏 pic.twitter.com/LeGDAGkYKT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 4, 2022

希斯第6局投出第2次保送，此外雙城無人上壘。9局下半兩人出局，眼看無安打就要到手，偏偏此時一顆滑球被雙城阿萊斯（Luis Arraez）敲成平飛安打！希斯失望地彎下腰，這一幕令人心碎，同時令人欣慰的是白襪主場3萬多觀眾起立為希斯喝采。

白襪岡札勒斯惋惜地說：「太痛苦了，希斯幾乎就要達成了，無論如何他投了一場優異的比賽。」捕手祖瓦拉（Seby Zavala）也直嘆可惜，「對方為何打到那一球？我認為那球投得很好。」白襪在那支安打之後叫了暫停讓希斯平復情緒，他以再見三振結束比賽。希斯本季表現可圈可點，累積13勝6敗、2.13自責分率，美聯中區仍維持守護者、雙城、白襪三強鼎立的局面。