美國前總統川普昨（3）日出席賓州議員的造勢大會，這是他的佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅8月遭到突襲搜查後，川普首度公開露面。針對美國總統拜登上周批評川普及川粉破壞美國民主，川普昨日回罵拜登是「全民公敵」。
綜合「福斯新聞」（Fox News）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）、英國廣播公司（BBC）報導，川普昨日出席在賓州威爾克斯巴里（Wilkes-Barre）舉行的「拯救美國」（Save America）共和黨造勢活動，為共和黨參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）及州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）站台，這是美國聯邦調查局（FBI）8月8日突襲搜索海湖莊園以來，川普首度公開露面。
川普在致詞中砲火猛烈，近2個小時的演說中前半段都在批評FBI的搜查行動，形容這起突襲是「扭曲正義」，警告會引發「前所未見的反彈」。
「幾周前我們目睹了美國史上最令人震驚的政府濫權，沒有比這更能說明美國自由面臨真正威脅更生動的例子了。」
川普也回應拜登1日在費城演說時批評他「摧毀美國民主」、抨擊擁護「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）口號的共和黨人為「威脅美國根基的極端主義」等攻擊言論，川普砲轟拜登的演說是「美國總統有史以來最惡毒、最充滿仇恨、以及最分化的演講」，「他是全民公敵，你想知道真相的話，全民公敵就是他。」
川普強調：「讓美國再次偉大運動中的共和黨人並不是試圖破壞我們民主的人。」
除了砲轟FBI與政敵，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普也在演說中表示「我可能必須再做一次」，暗示再度出馬角逐2024總統寶座。
文章來源：Trump calls Biden an 'enemy of the state' and says 'I may just have to do it again' in presidential run hint, at rally just two days after President accused him of 'destroying American democracy'
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