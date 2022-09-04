美國前總統川普被拜登酸破壞美國民主，川普3日回罵拜登是「全民公敵」。

美國前總統川普昨（3）日出席賓州議員的造勢大會，這是他的佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅8月遭到突襲搜查後，川普首度公開露面。針對美國總統拜登上周批評川普及川粉破壞美國民主，川普昨日回罵拜登是「全民公敵」。

綜合「福斯新聞」（Fox News）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）、英國廣播公司（BBC）報導，川普昨日出席在賓州威爾克斯巴里（Wilkes-Barre）舉行的「拯救美國」（Save America）共和黨造勢活動，為共和黨參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）及州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）站台，這是美國聯邦調查局（FBI）8月8日突襲搜索海湖莊園以來，川普首度公開露面。

川普在致詞中砲火猛烈，近2個小時的演說中前半段都在批評FBI的搜查行動，形容這起突襲是「扭曲正義」，警告會引發「前所未見的反彈」。

「幾周前我們目睹了美國史上最令人震驚的政府濫權，沒有比這更能說明美國自由面臨真正威脅更生動的例子了。」

川普也回應拜登1日在費城演說時批評他「摧毀美國民主」、抨擊擁護「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）口號的共和黨人為「威脅美國根基的極端主義」等攻擊言論，川普砲轟拜登的演說是「美國總統有史以來最惡毒、最充滿仇恨、以及最分化的演講」，「他是全民公敵，你想知道真相的話，全民公敵就是他。」

川普強調：「讓美國再次偉大運動中的共和黨人並不是試圖破壞我們民主的人。」

除了砲轟FBI與政敵，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普也在演說中表示「我可能必須再做一次」，暗示再度出馬角逐2024總統寶座。