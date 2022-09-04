時近中秋佳節，據澎湃新聞報導，在大陸中央紀委國家監委派駐紀檢監察組推動下，大陸國家發改委、商務部、市場監管總局等部門壓實行業監管責任，聯合展開遏制「天價」月餅、整治過度包裝等行動。駐市場監管總局紀檢監察組有關負責人透露，目前已向業務司局提供線索16件。相關司局建立了線索處置台帳，匯總自行搜集和各方面提供的線索，及時向各地轉辦，已辦結9件。

據了解，集中整治以來，包含山東、江蘇、浙江、四川等地市場監管部門已糾正一批月餅搭售、混合銷售其他商品，違反限制商品過度包裝強制性國家標準等行為。

例如，江蘇某公司南京中山路分公司將盒裝月餅與糕點、餅乾、堅果類商品混合銷售；重慶某食品廠成都聯合分廠生產銷售某型號的月餅，包裝成本占銷售價31％，不符合“不超過產品銷售價格的15％”規定要求。

回顧8月10日大陸國家市場監管總局發出《關於集中整治商品過度包裝、「天價」月餅和蟹卡蟹券等問題的通知》，決定用2個月時間，組織開展集中整治行動。截至8月31日，全國市場監管部門出動執法人員，檢查經營者15萬戶次，圍繞價格問題檢查酒店、商超等市場主體3萬多家。

中央紀委國家監委駐市場監管總局紀檢監察組則明確監督監管聯動和督促駐在單位緊盯「節日腐敗」等9項具體任務。