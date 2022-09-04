民進黨台北市長參選人陳時中近來夜衝同志酒吧開拓票源，遭身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲諷刺「明明是素珠卻演成林志玲」，直言選舉人設差異太大，陳回擊稱這是歧視，無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日受訪說，柯的說法是指什麼樣的人要演什麼樣的戲，就如同小白兔就不要去演老虎，不是特別要去歧視誰。

黃珊珊下午以母雞之姿出席「士北議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋」，包括立法院民眾黨團總召、立委邱臣遠，及同黨市議員參選人吳怡萱、陳宥丞及張志豪都來助陣。她大讚黃瀞瑩擁有市政辯護經驗，年紀輕輕就參選，彷彿看到20年前的自己，期許子弟兵未來能順利當選。

不過，現場卻不見同為士北選區的民眾黨議員參選人陳思宇出席，媒體詢問黃珊珊未來是否會幫陳站台，她表示，可以啊，願意找我站台我都會去，時間可以的話。至於外界認為民眾黨女性參選人最近穿著都走「清涼風」，她則說，不用特別針對民眾黨，還反問說「你有看到嗎？沒有吧！」

媒體追問，柯文哲在談及陳時中選舉人設差太多時，用「明明是素珠卻演成林志玲」來比喻是否不當，黃珊珊表示，柯的說法是什麼樣的人要演什麼戲，「你是小白兔就不要去演老虎」，這句話不是特別要去歧視誰，是指說每個人都有自己的特色，沒有歧視的意味，還是一樣的態度。