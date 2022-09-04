不畏風雨桃園龍潭送聖蹟民眾體驗客家敬字惜紙文化。（呂筱蟬攝）

為重現昔日客家族群敬字惜紙、重視知識教育的送聖蹟古禮，桃園市客家事務局與龍潭導覽協會，4日共同合作在市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦「2022桃園送聖蹟」祭典，由市長鄭文燦及客家事務局長黃傅淑香遵循古禮，帶領民眾一起體驗客家敬字惜紙的傳統文化。

颱風軒嵐諾過境帶來雨勢，但送聖蹟祭典仍照常舉辦，桃園市長鄭文燦表示，升格後市府著手聖蹟亭文化調查，其中，龍潭聖蹟亭擁有各式對聯及雕刻等，是傳統氛圍最濃厚、保存最完整的聖蹟亭，富有文化及研究價值，市府也將其列為市定古蹟。

他說，聖蹟亭祭典與客家文化淵源甚深，「敬字惜紙」的傳統展現早期客家先民對於文字的崇敬，早年字紙不能隨意作為垃圾丟棄，需收集至聖蹟亭集中焚燒，焚化後再將字紙的灰燼挑至河邊，恭敬地隨河流送入大海，並以三獻古禮表達對文字及文化的敬重。

今年客家事務局也安排聖蹟亭巡禮活動，有中壢、大溪及龍潭等3條路線，開放報名即秒殺額滿，巡禮活動帶領民眾親臨現場觀看送聖蹟儀式外，也走訪龍潭、中壢、大溪等地聖蹟亭及周邊客庄、地方創生景點，由專業的導覽人員講解建築特色、碑文、楹聯等。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶也參與活動，她說，做為客家人能夠看到百年敬字亭古蹟也把相關儀式做得很完備，崇敬文字也了解文字的力量，身為客家人感到非常感動及驕傲。