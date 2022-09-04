透早展活力！台中市長壽拉筋氣功協會主辦的「千人會操展活力」，4日早上7時於台中市政府前廣場活力登場，上千名長者精神抖擻舒展筋骨，場面熱鬧。市長盧秀燕受邀出席，感謝協會透過這場活動鼓勵銀髮族長輩運動增強體力、樂活人生。

盧市長指出，長壽拉筋氣功協會在108年她擔任市長時註冊成立，很高興在大家的努力下已超過2千名會員，開花結果。今天市府和協會合作，在廣場前大會師展現成果，透過大家的推廣和示範讓全民運動促進健康。盧市長說，今天從台上一眼望去，滿場參與拉筋的長輩出席踴躍，陣仗龐大、非常壯觀，這是大家共同努力成果，此次千人大會師後，盼長輩努力把健康顧好，共同推廣一起來運動，帶動台中全民運動熱潮。

長壽拉筋氣功協會理事長魏西村表示，長壽拉筋氣功協會於台中市共設有24班，會員人數將近1800位，每日拉筋可以活絡筋骨、促進血液循環，且運動量易調整，因此非常適合長者，也是培養銀髮族規律運動的入門項目。

運動局表示，盧市長推廣銀髮族運動不遺餘力，除辦理許多與銀髮族相關運動外，市府也與各國民運動中心合作規劃銀髮族運動方案，包含公益免費時段、敬老愛心卡折扣方案、銀髮族專屬課程，讓銀髮族透過運動享受樂齡生活。

運動局長李昱叡表示，近年來因為疫情關係，市民的健康意識抬頭，將規律運動融入生活，因此盧市長積極建設台中運動場域，營造優質運動環境，上任後已累計啟用5座運動館，包括港區運動公園、長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心，及沙鹿兒童運動中心，並首創兼顧成人與孩童運動需求的「國民暨兒童運動中心」，並配合特殊節日推出專案活動，盼提升全齡運動人口，將規律運動的習慣向下扎根。

李局長進一步強調，另清水、豐原、北屯的國民暨兒童運動中心已動工，預計未來還有烏日全民運動館、太平國民暨兒童運動中心等將陸續開工，後疫情時期，運動局將持續兼顧規律運動與防疫原則，鼓勵市民養成規律運動的習慣，提升運動人口。