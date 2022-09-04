台中市區通往東海大學商圈、中部科學園區的福科路過去坑坑疤疤，讓許多民眾詬病，市府燙平專案投入1560萬元，8月完成福科路燙平作業。建設局長陳大田表示，不只市區道路，山海屯區道路也都持續執行燙平作業，要提供用路人更安全舒適的道路。

建設局長陳大田表示，福科路（福林路至東大路）跟台灣大道平行，是許多民眾時常使用的路段，這次改善長度約950公尺，道路燙平工程啟動前，建設局辦理施工前管線協調會，協調沿線建案民生管線預埋及管線單位孔蓋下地，透過道路燙平前一系列挖掘整合，達成道路孔蓋減量及降低後續挖掘情形。

建設局表示，道路燙平作業時，不僅公部門的台水、台電管線需協調、檢視是否有管線需汰換，臨近的建案管線接水、接電時程也要事先溝通好，避免道路鋪好後，建案又申請接水接電，又要重新挖開再鋪。

陳大田說，因該路段車流量大、使用率高，為為延長道路使用年限，道路鋪設採用粒徑25mm的密級配粒料，增加路面抗磨性，並考量道路鋪設時與兩側道路邊緣銜接處整體平整度，一併將部分既有老舊破損L溝進行規劃改善，優化整體道路品質。

建設局指出，燙平專案統計從盧市長上任後至今年8月，共已完成1779條道路燙平，改善長度592公里，也還有20多條道路持續燙平中，建設局團隊將持續打造台中幸福路。