中華電(2412)與策略夥伴紙風車劇團於高雄文化中心圓形廣場推出「無塑生活節」，劇團精彩生動的演繹環保概念、精妙絕倫的劇情發展，讓大家從戲劇及遊戲中，深入了解環保的重要性，南臺灣的熱情加上現場親子問答熱烈互動，high翻周末夜，吸引逾三千民眾熱情參與。

中華電集團為擴大社會影響力、落實企業廣結同盟的精神，無塑生活節現場集結許多合作夥伴共襄盛舉，除了中華電、中華電基金會外，還包括台灣玩具圖書館協會、台灣諾基亞、台灣愛立信等合作夥伴；宏華國際、神腦國際基金會、中華黃頁等子公司，都在現場設置與無塑環保有關相關的攤位與民眾互動，從大小朋友的笑臉上可以看出各類無塑環保互動遊戲所帶來的歡樂體驗，無形而深刻地記憶各類環保知識。

中華電集團今年推出第二屆「5G無塑無拘無束」四部曲系列活動，從自身做起，期望透過共同體驗、身體力行、趣味活動等方式傳遞永續環保的無塑概念，第三部曲–無塑生活節，首場在台中舉辦，吸引逾兩千人熱烈響應，此次進軍南台灣，邀高雄在地的大小朋友一起同樂，紙風車劇團特別推出不同的戲劇內容「蕃薯森林奇遇記」，讓小朋友們藉由劇情理解永續環保的重要性，期達到落實永續生活、就要從小做起的目標。

除此之外，中華電今年還創新推出六款國內首度以環保為主題發行的5G無塑NFT(非同質化代幣)，購買者可獲得無塑塑家族共六個角色虛擬頭像，並能用來購買實體產品，造成市場熱烈迴響後，第二批NFT即將登場。