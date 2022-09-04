中信兄弟由於投手陳柏豪確診，今天拉上黃恩賜隨隊一軍，總教練林威助表示，如果今天比賽順利開打的話就會登錄黃恩賜，至於新洋投泰樂今天也有隨隊到天母，預計下週會先到二軍出賽一場後觀察狀況。

林威助表示，黃恩賜近期在二軍狀況不錯，球隊也需要一個先發、長中繼的人手，下禮拜先發輪值由黃恩賜或是官大元頂替；黃恩賜最近一次一軍出賽是7月28日，先發面對味全龍投4.2局失4分（3責失），8月26日在二軍先發面對統一獅5局飆出8次三振，被敲4支安打僅失1分。

新洋投泰樂結束「3+4」隔離程序後，今天隨一軍到天母，「助總」表示，下週泰勒會先去二軍出賽一場，預計投65至80球左右，他也有跟投手教練佛斯特表示自己的身體沒問題。

除了泰樂外，兄弟還有第6位外援奧特羅（Andy Otero）即將準備來台，屆時5投1野的外援如何取捨成為教練團最大考驗，林威助坦言：「必須要做出選擇，但在919前也沒有太多時間去做觀察，如果狀況允許會找時間讓泰樂在一軍出賽，本來奧特羅預計可以早一點，但來的時間有點尷尬。」

兄弟球團表示，奧特羅目前人在巴拿馬，因簽證需透過其他國家，因此耗時較長，目前希望能安排奧特羅於下週五、六抵台。若依照目前隔離政策，若奧特羅順利在9或10日抵台，最快也要17日才能隨隊練習，而9月19日就是「洋將大限」，兄弟可能就要直接「開福袋」。