肯德基「柚香柚甜」個人獨享餐，除2塊新品咔啦脆雞還有中薯與可樂。（肯德基提供）

21世紀推「青花椒麻烤半雞」第二件5折，375元就能吃到整隻雞。（21世紀提供）

漢堡王祭出多人餐優惠價279元起，另官網訂外送滿額輸入代碼享免運。（漢堡王提供）

中秋烤肉怕麻煩，又擔心多人聚餐買齊食材重傷荷包。速食店為此推大份量套餐，包含烤雞第二件5折、應景柚香炸雞XL組合甜甜價，小鳥胃的民眾品嘗點心也可享買一送一，懶得出門叫外送亦有優惠，業者從過往中秋銷量預估，此次業績可望攀升15％以上。

麥當勞27日前開賣「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，外酥內嫩的麥脆鷄腿裹上韓國不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬，一入口就可感受蜜香，尾韻則是淡雅的奶油和香蒜氣息，透過Uber Eats點套餐可享優惠價269元，直接帶走2塊新品炸鷄腿、麥克鷄塊10塊和中杯飲料；另使用歡樂送網路訂餐，於促銷優惠碼處輸入「FREE」即享10塊麥克鷄塊或中杯經典那堤買一送一。

肯德基同樣搭上韓風熱潮，8日起限時推「柚香柚甜咔啦脆雞」，韓國黃金柚搭蜂蜜飄散清甜果香，大口開嗑咔啦脆雞不怕油膩，微辛辣的後勁豐富層次。至8日前預購「柚見秋香賞月餐」只要499元就能吃到新品、原味蛋撻和炸雞，還可享預訂快取加1元多一份四塊雞塊。

漢堡王團聚首選多人分享餐，即起使用優惠券，279元就能吃到20塊雞塊、大份洋蔥圈、中份薯條及三杯小杯可樂；另15款漢堡套餐54折起，脆洋蔥牛肉堡等、辣薯球等也可享買一送一，官網訂外送滿399元輸入「BKFREE」享免運。21世紀即起至11日則推出買「青花椒麻烤半雞」第2件5折，僅375元就能買下一整隻烤雞，現省125元爽享青花椒麻醬的酥麻辛辣。