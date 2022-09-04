前立委鄭寶清登記參選讓桃園市長選舉形成「四腳督」，對於鄭寶清被綠營罵「背骨」，東華大學教授施正鋒今天批評民進黨內部被福壽螺盤據。當權派在蔡英文的領導下，已經淪落為權力與利益的共同體。光是為了贏得選舉而不擇手段，那還配稱為民主、自我誇耀進步嗎？

施正鋒指出，桃園市長的選舉原本是三腳督，也就是國民黨張善政vs.民眾黨賴香伶vs. 民進黨林智堅，然而，在林智堅雙碩士論文抄襲東窗事發後，現任市長鄭文燦的接班人鄭運鵬遞補，準備已久的鄭寶清質疑黨中央私相授受，憤而登記參選，演成四角督的局面。

民進黨氣急敗壞，指控鄭寶清是「背骨」，相對地，鄭寶清不甘示弱反擊「乞丐趕廟公」。他說，令人好奇的是，究竟誰才是入主的乞丐？

施正鋒指出，民主政治大體是以代議政治為主、直接民主為輔，前者是選舉、後者是公投。不管如何，除非威權體制下實施黨禁，民主講求政黨政治，亦即透過共同的理念來號召選民支持；選上以後，不管是行政首長、還是代議士，還要看是否履行政見來決定是否再投票背書。

他認為，是否選賢與能，除了選民的素質，關鍵在政黨是否能夠提出妥適的人選，而非仗恃支持者對於品牌的迷信，由少數人壟斷黨內提名。

施正鋒表示，民進黨自從創黨以來，提名依照幹部評鑑和黨員直選之間，終究因為黨內民主流於人頭充斥的弊端，東施效顰美國的支持者參與初選制度不成，搞出世界上獨一無二的民調定奪。

他說，蔡英文在2020的總統連任提名初選，過程高潮迭起、有驚無險，民調結果卻讓人充滿遐思。此次選舉，小英乾脆沒收直轄市長的初選，儘管經過黨中央、及黨員代表大會背書，形同共產國家集體起立鼓掌通過。

施正鋒指出，民進黨在戒嚴時代不顧黨禁成立，承襲黨外時代的民主改造、揭櫫社會運動關懷、倡議主權獨立國家。為了合理化搶奪中華民國政權，民進黨先以「台灣已經獨立、只剩制憲正名」羈縻獨派，大老全數請上神桌供奉。

他說，陳水扁政府以權位籠絡社運領導份子，至少還藉口朝小野大；蔡英文政府獲得全面執政，以國家資源遂行百工百業綁樁，抗中保台裹脅獲得817萬票，終於可以稱孤道寡。

民主政黨的權力核心在黨魁、及提名，但他說，蔡英文權力一把抓，否定黨員參與、排拒支持者及選民的意見，形同回到威權統治時代。

他要大家試想，當下的拜登政府政績乏善可陳，面對即將到來的期中選舉，要是他以避免總統跛腳為由，指定加州、德州、佛州、或紐約州長候選人，民主黨同志會作何感想？同樣地，要是他以政權穩定堅持紐約、洛杉磯、芝加哥、或休斯頓市長提名，百姓豈不要造反了？

施正鋒感慨，民進黨派系在陳水扁黯然下台後，原本以為迎來蔡英文可以挾天子以令諸侯，沒有想到小英不甘被視為漢獻帝，以商場的經營權鬥法蠶食鯨吞，精打細算的新潮流被迫交出桃園交換鄭文燦擔任閣揆。但沒有想到金玉其表、敗絮其中，鬧到必須陣前換將。

他認為，假設黨中央真的做了具有公信力的民調，何不公開？創黨黨員鄭寶清懇求光明正大照進行民調，這是起碼的要求，更是客家人的硬頸，何來背骨？選舉是為了執政、執政是為了理念；不說理念的追求，光是為了贏得選舉而不擇手段，那還配稱為民主、自我誇耀進步嗎？

只可惜，他說，民進黨當權派在蔡英文的領導下，掛羊頭賣狗肉，已經淪落為權力與利益的共同體，上焉者噤聲躡足、中焉者自求多福、下焉者狼號鬼哭。要是政黨已經違背初衷、淪為競逐權位的工具，福壽螺盤據，即使裝神弄鬼、認知作戰，早晚會被支持者唾棄。