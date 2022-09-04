（16:55更新，更新補充內容）BWF世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽，首度打進這站賽事男單決賽的寶島一哥周天成，第1局就陷入激戰，多數時間落後日本對手西本拳太6分以上，在13比20對手有7個局點優勢下，周天成硬是救回了6個局點，不過最後天哥還是19比21先讓出，第2局周天成在網前幾次漂亮翻網得分，加上一些主動攻擊也能取分，23比21將戰線逼進第3局，決勝局多數時候西本都是領先，在西本握有5個冠軍點優勢下，周天成救回1分後仍17比21落敗，整場比賽歷時92分鐘，西本成為桃田賢斗之後，第2位留下本賽男單冠軍的地主選手。

這場男單決賽在3場超過1小時的雙打賽事後登場，這是目前世界排名第6的周天成生涯首次晉級到日本公開賽決賽，今年賽季在印尼大師賽亞軍、台北公開賽冠軍後，周天成要挑戰個人本季第2冠，也力求自己在750系列賽事的首冠。

周天成過去對目前世界排名第21的西本拳太，有8勝2敗戰績，不過西本和周天成一樣頑強，過去兩人的交手有7場打滿3局，因此儘管首局西本先馳得點，仍大意不得。

次局西本3比0開局，該局最多也領先到4分，頗有想直落二留下冠軍的企圖，不過周天成一直等待機會反擊，加上防守也出色，中後段天哥靠著連得4分攻勢超前，雙方幾波拉鋸，西本也出現過1個賽末點但沒把握住，韌性十足的周天成硬是23比21扳回一城，將比賽帶進決勝第3局。