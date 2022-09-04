民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁全面安裝免治馬桶座後，引發廣泛討論，但宣傳片因出現偷窺畫面，導致外界抨擊拿性擾擾當創意。陳時中4日上午先是在受訪時表達歉意，稍早又在臉書致歉，強調會虛心包容不同意見，但也說「市政終究不是辯論比賽」。

陳時中上午出席職能治療師2022全國聯合會創會20周年慶祝大會，會後親自為免治馬桶宣傳片爭議表達歉意，澄清團隊絕無騷擾的本意，若讓大家有不舒服的感覺，他還是要表達歉意，同時也和創作團隊傳達修正想法，相關片段已修正作業中。

陳時中下午再於臉書發文致歉，他指出，影片沒做好的部分要向大家表達歉意，團隊也立即修正；身為首都市長，除內湖交通、大巨蛋後續、社會福利等大議題，細節也應思考、照顧到。一座以人為本的城市，應顧及每個族群需求，而公廁是大家都有機會使用的地方，是城市文明的指標。

陳時中感嘆稱，公廁全面安裝免治馬桶，不單是上廁所這件事，而是從小事出發，提升台北對公共衛生的服務，讓台灣成為更有文化的國家。過去幾年，台北發展停頓，相當無彩，不少人放棄追逐夢想及改變的希望，這次讓他來當牛，苦力來犁台北這塊良田，找回台北的自信。

陳時中舉前副總統陳建仁常說的一句話為例，「做世上的光，地上的鹽」，用這樣的心來替市民服務，這是他對自己的期許，無論認同與否，自己提出的政策均可受公評，虛心包容不同意見，「但市政終究不是在辦辯論比賽」，而是要為市民把事做好。