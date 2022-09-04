民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁免治馬桶政見，但宣傳影片偷窺情節引發議論，民眾黨桃園市長參選人賴香伶4日指出，對於免治馬桶議題炒的沸沸揚揚，但民眾在乎的是公廁的整潔與維護，她說未來若當選將提出桃園市公廁管理及維護自治條例，要讓民眾敢於到公廁上廁所，也會注重公共環境維護市容。

賴香伶指出，大家對於公廁最在乎的應該是整潔跟維護，提出有關於公廁相關政見，希望桃園市公廁應該提供衛生紙、消毒液還有馬桶坐墊紙，特別是公廁異味清除需要時時刻刻有人來維護，所以她上任之後也會提出對於公廁管理及維護自治條例，讓民眾敢於到公廁上策所，也會注重公共環境維護市容，因為乾淨的公廁就是城市進步的指標，一定要做的更好。

賴香伶也在臉書上提到，在桃園跑行程時經常進出公廁，不少公廁雖掛上「特優」，但管理維護未必到位，有的被塗鴉，有的門鎖被破壞待修，與「特優」等級並不相稱。人都有不時之需，公廁未必需要免治馬桶，需要的是乾淨、衛生、安全的環境，做好市府所屬公廁維護、輔導各管理單位強化維護，是桃園市政府的責任，主張未來桃園市公廁都應提供衛生紙、坐墊消毒液、馬桶座墊紙，桃園市政府應輔導公廁維護，有乾淨、通風、明亮的公廁，可以提供市民安心的如廁環境，比起免治馬桶更加重要，這才是桃園市政府必須重視的議題。