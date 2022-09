公廁是否裝設免治馬桶吵的沸沸揚揚,3日已提出應先評估維護問題與成本,不會優先設免治馬桶的民眾黨新竹市長參選人高虹安4日再對此議題表示,她認為還是要回歸到公廁最重要的must to have或nice to have,她不了解沈慧虹為何要盲目跟從陳時中錯誤的政見。

高虹安說,「我們在產業界談預算分配的時候,會思考這件事情是must to have(一定要有的),或是nice to have(有也不錯的),對於公廁全面裝設免治馬桶的政策,我認為還是回歸到公廁最重要的must to have。」

她指出,硬體建設不是最困難的,長期的營運品質和包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等,才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。裝設免治馬桶的建置費用,還有未來每天的水電及日後維護費用,都不是小錢。

再來,是安全問題。像台北捷運站的公廁,特別是女廁,一定有緊急安全鈴。她如果當選新竹市長,第1個工作一定是馬上檢查所有的公廁,不管男廁和女廁,都要裝置和警察系統連線的緊急求助鈴,絕對不讓公共廁所變成安全上有隱患的地方。

她一定站在新竹市永續發展的立場,善用每1分錢,所有的公帑都花在刀口上,絕對不會嘩眾取寵、政策買票、騙選民的票。

高虹安指出,沈慧虹是從台北市政府交通部門出來的,應該非常了解台北捷運公司過去在公廁推行上的實務經驗。她真的不了解沈慧虹為什麼盲目的跟從陳時中錯誤的政見,就如同盲目的相信林智堅的論文不是抄襲、是台大抹黑一樣的盲從。

她說,還是沈慧虹在公務體系裡面就如同外界說的,只聽從長官的指示,從來不體諒基層實務上的各種工作困難和第一手的觀察所得到的資訊呢?以致於都不了解民間真正最需要的需求是什麼呢?

高虹安強調,她如果可以主政新竹市政府,一定實事求是的和所有公務系統的工作人員站在一起,針對問題,解決問題,不會看官位大小、年資長久與否,只會看能力和誰能真正的解決問題來任用公務人員和指派工作。