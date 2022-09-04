受到民眾所期待的「叢林生日派對抓周趣」將於9月正式開跑。（白蘭氏提供）

白蘭氏健康博物館不只公開鷄精製程，裡頭還有不少創意設施供遊客體驗。（白蘭氏提供）

中秋連假將近，民眾紛紛規劃出遊行程，如果想體驗寓教於樂又能好好放鬆，或許可以到白蘭氏健康博物館踩點。白蘭氏健康博物館座落於彰化鹿港，許多民眾除了遊覽名勝古蹟之餘也會安排白蘭氏健康博物館進行一日遊，現參加活動還有機會拿好禮。

白蘭氏健康博物館特別公開鷄精製程，讓民眾一覽製作奧秘，博物館內還有一些創意設施，如燕洞隧道、鷄精頭盔繪畫牆、迷你鷄精製程模型等為博物館之旅增添亮點。在迎接遊客中秋假期的來訪，白蘭氏健康博物館特地規劃為期近一個月的活動、同時備有精美好禮與遊客一家大小共度中秋佳節。連假當週有大小朋友都愛的桌遊活動、兒童界的故事超人—陸爸爸說演故事劇、還有可以增加親子互動的鷄精瓶熱氣球DIY。

因應疫情影響邊境尚未完全開放，館內安排「日式浴衣寫真體驗」，讓民眾穿上日式浴衣打卡，一解渴望出國之愁；此外為呼籲健康保健觀念，館內更規畫健康講座讓民眾吸收新知，同時更安排媽媽們熱愛的有氧舞蹈活動，讓媽媽們能隨著音樂活絡筋骨，凡參與者更能免費獲得白蘭氏關鍵活躍鷄精一瓶。此外最受到民眾所期待的「叢林生日派對抓周趣」將於9月正式開跑，精心設計的抓周儀式不僅能留下難忘回憶，白蘭氏更為所有參加者準備精美禮盒組「Nacnac不銹鋼餐具組X白蘭氏萃雞精」。